Riforme: Malan (Fd'I), grazie a governo Meloni si apre pagina nuova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con gli incontri di oggi avviati dal governo Meloni con le opposizioni sulle riforme "si apre finalmente una stagione nuova, ma soprattutto viene ribadita la centralità del Parlamento e del metodo del confronto con le opposizioni. Sono riforme attese da quarant'anni ed è giunta l'ora di rimettere mano alla nostra Carta costituzionale, fermo restando i principi enunciati nella prima parte, per renderla più adatta ai tempi che stiamo vivendo. L'esecutivo sta mostrando grande senso delle istituzioni e mi auguro che da queste riunioni scaturisca presto un percorso il più possibile condiviso che porti a quel cambiamento istituzionale necessario alla nostra nazione". Lo dichiara, in una nota, il capogruppo di Fratelli d'Italia in Senato, Lucio Malan. (Com)