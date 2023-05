Roma: Gualtieri si scatta foto in Aula dopo ok allo stadio "un gol della città, sentirò società"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a termine del voto sullo stadio dell'As Roma a Pietralata ha scattato una fotografia con il cellulare, inquadrando anche se stesso, in Aula Giulio Cesare e a margine dell'approvazione ha commentato: "È un gol della città, è una giornata importantissima, con questo voto si apre la fase successiva per un investimento che riqualificherà un intero quadrante della città. Siamo stati rapidi, c'è stata serietà da parte della società e di tutti i consiglieri di maggioranza e opposizione: è una bella pagina. Se ho sentito la As Roma? Non ancora perché abbiamo appena votato ma li sentirò certamente", ha detto Gualtieri.(Rer)