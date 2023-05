Brasile: Lula inaugura produzione di caccia F-39 Gripen in collaborazione con Saab (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'aeronautica brasiliana, l'F-39 Gripen è utilizzato dalle forze aeree di tutto il mondo perché riconosciuto per la sua efficienza, i bassi costi operativi, l'elevata disponibilità e l'avanzata capacità tecnologica del velivolo. Un'ora di volo costa circa 4.500 real (800 euro). I velivoli sono alti 4,5 metri, lunghi 14 metri e possono viaggiare a un'altitudine massima di 16mila metri. Il motore a getto di carburante solido consente la navigazione a una velocità superiore a mach4. La velocità massima dichiarata è 2.400 chilometri all'ora. L'aereo necessita di una distanza minima di 500 metri per il decollo e di 600 metri per l'atterraggio. Necessita di ispezioni di 2 ore e mezza ogni 7,6 ore di volo e senza armamenti può percorrere circa 4.000 chilometri senza dover fare rifornimento. Il tempo per riarmare e rifornire il velivolo a terra è di 10 minuti con 5 militari a bordo. (Brb)