Roma: Angelucci (Pd), su Ztl verde impegno per tutelare fasce più deboli

22 luglio 2021

- In questi giorni si è aperto un accesissimo dibattito sulla ztl fascia verde introdotta "da una normativa regionale in seguito ad una procedura di infrazione europea e ratificata con l'assessora del M5s Lombardi. È una situazione difficile perché questo sta generando preoccupazione in una parte importante della città". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino del Pd e presidente della commissione Turismo, moda e relazioni internazionali Mariano Angelucci. "In questi mesi abbiamo rappresentato le questioni che secondo noi meritavano un approfondimento e sono soddisfatto che la nostra Amministrazione, a partire dal sindaco Gualtieri che ringrazio, è al lavoro per introdurre una serie di misure a tutela delle fasce più deboli". Su questo c'è stato un confronto con il sindaco, i consiglieri e i presidenti di Municipio. "Essendo una norma regionale è stato richiesto un tavolo tecnico insieme alla Regione Lazio: è necessario e fondamentale rimodulare gli orari per permettere alle persone di andare a lavorare, o di recarsi in ospedale, ed è necessario verificare la possibilità di rimodulare i confini dell'area di divieto - aggiunge Angelucci -. Occorre mettere in campo tutta una serie di azioni e incentivi a sostegno delle persone e ognuno deve fare la propria parte. In Comune lo stiamo facendo e lo stesso dovranno fare la Regione Lazio e il Governo nazionale. Come ho sempre fatto e come continuerò a fare ci metto la faccia e sarò a sostegno e a tutela delle fasce più deboli, sapendo anche quanto sia importante garantire la salute pubblica. La politica, quindi noi, deve essere in grado di trovare delle soluzioni che concilino le due cose. Dobbiamo quindi garantire a chi non ha la possibilità di sostituire l'auto, con delle deroghe, di raggiungere il lavoro e poter tornare a casa, così come garantire mobilità a tutti e tutte coloro che abitano in zone meno servite dal trasporto pubblico. Come consigliere ho sempre lavorato in questa direzione, e anche in una situazione delicata come questa continuerò a farlo", conclude. (Com)