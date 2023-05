Sudan: presidente Egitto Al Sisi riceve il consigliere omologo sud sudanese, focus su crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha ricevuto al Cairo il consigliere per gli affari di sicurezza dell’omologo sud sudanese Salva Kiir, Tut Gatluak, per discutere della crisi in Sudan. Lo ha riferito la presidenza egiziana in un comunicato stampa, secondo il quale all’incontro ha partecipato anche il capo dell’intelligence egiziana, Abbas Kamel. Gatluak ha consegnato al presidente Al Sisi un messaggio dell’omologo, e ha evidenziato la necessità di rafforzare le relazioni bilaterali e di garantire la risoluzione della crisi in Sudan. Le due parti hanno discusso della gravità delle sfide che il Sudan deve affrontare a livello umanitario, di sicurezza e politico e hanno sottolineato l'importanza di incoraggiare le parti sudanesi a consolidare l'armistizio e ad avanzare verso un cessate il fuoco completo e permanente. I due hanno inoltre chiesto di consentire la consegna di aiuti umanitari e la fornitura di soccorsi, “avviando un dialogo costruttivo in grado di risolvere le divergenze e completare il percorso di transizione e il processo politico, in modo da preservare l'unità e la coesione dello Stato”. (Cae)