Polonia: manifestanti impediscono ad ambasciatore russo di deporre fiori a mausoleo soldati sovietici

- Il ministero degli Esteri polacco ha chiesto all’ambasciatore della Federazione Russa a Varsavia, Sergej Andreev, di non deporre fiori al mausoleo dei soldati sovietici nella capitale polacca. Lo ha reso noto l’emittente “Polskie Radio”. L’ambasciatore voleva deporre i fiori in occasione della giornata della vittoria, in cui la Russia festeggia la sconfitta della Germania nazista. Un anno fa, nella medesima occasione, Andreev era stato ricoperto di vernice rossa come gesto di protesta contro la guerra in Ucraina. Malgrado l’appello, l’ambasciatore russo è comunque andato al mausoleo. Tuttavia, alcuni manifestanti gli hanno impedito di deporre fiori. Tutto si è svolto senza incidenti e il diplomatico se n’è andato. (Vap)