Imprese: Galli (Inwit), inizio 2023 conferma trend crescita società

- L’inizio del 2023 “conferma il trend di crescita della società a supporto degli operatori per un efficiente sviluppo del 5G, in coerenza con il piano industriale e gli obiettivi di sostenibilità”. Lo dichiara il direttore generale di Inwit, Diego Galli, commentando i risultati del primo trimestre 2023. “Rimaniamo focalizzati sulle priorità industriali, dall’accelerazione nella realizzazione di nuovi siti, sia in ambito urbano sia in aree in digital divide, alle coperture dedicate indoor”, aggiunge Galli. (Rin)