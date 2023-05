Ucraina: Regno Unito chiede alle aziende di fornire missili a lungo a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito, insieme a un gruppo di Paesi europei, ha chiesto manifestazioni di interesse per fornire all'Ucraina missili con una portata fino a 300 km. La richiesta fatta alle aziende che potrebbero fornire tali missili è stata inclusa in un avviso pubblicato la scorsa settimana dal Fondo internazionale per l'Ucraina - un gruppo di Paesi tra cui Regno Unito, Norvegia, Paesi Bassi, Danimarca e Svezia - istituito per inviare armi a Kiev. Il ministero della Difesa britannico, che amministra il fondo, ha chiesto alle aziende di mettersi in contatto qualora fossero in grado di fornire missili che possono essere lanciati da terra, mare o aria con un carico utile compreso tra 20 e 490 kg. L'avviso riportava altri requisiti desiderabili per tali missili, tra cui una "bassa probabilità di intercettazione", "capacità di pianificazione della missione" e "metodi di penetrazione della difesa aerea per aumentare la probabilità di un attacco riuscito". (Rel)