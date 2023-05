Terrorismo: Bandecchi (Ap), dovere istituzioni portare avanti ricordo vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di oggi, dedicata alla memoria delle vittime del terrorismo, "è doveroso ricordare il presidente Aldo Moro, il cui assassinio è ancora oggi una grave ferita per il nostro Paese". Lo scrive, in una nota, il coordinatore nazionale di Alternativa popolare, Stefano Bandecchi. "In quel 9 maggio 1978 Moro perdeva la vita a causa dei brigatisti e Peppino Impastato cadeva vittima della mafia - continua Bandecchi -. È nostro dovere ricordare coloro che sono morti per mano di terroristi e mafiosi, uomini senza scrupoli che hanno macchiato indelebilmente la storia del nostro Paese. Le istituzioni hanno il compito fondamentale di mantenere vivo il ricordo di chi ha sacrificato la sua vita per un'Italia più libera e più giusta. È fondamentale che le nuove generazioni sappiano chi ha contribuito a rendere il loro Paese più sicuro". (Com)