Germania: conferenza “Research: an Engine to Promote Growth” all'ambasciata d'Italia

- Nell'ambito della VI Giornata della ricerca italiana nel mondo, l'ambasciata d'Italia a Berlino ospita oggi la conferenza “Research: an Engine to Promote Growth”. Secondo quanto comunica la stessa missione, cinque relatori, inclusi quattro rappresentanti autorevoli della comunità scientifica italiana in Germania, “coniugano a beneficio del pubblico la propria esperienza personale con l'obiettivo strategico della promozione della ricerca scientifica come motori di crescita economica e sociale”. Intervengono Sakura Pascarelli, direttrice scientifica dell'European Xfel di Amburgo e membro del comitato scientifico della Stanford Synchrotron Radiation Lightsource; Roberto Tamai, capo progetto dell'Extremely Large Telescope di Eso; Elisa Araldi, ricercatrice presso l'Università di Parma e responsabile di un progetto interdisciplinare sul colesterolo che coinvolge la genomica, la fisiologia e la data science; Emilio Zagheni, managing director dell'istituto “Max Planck” per la ricerca demografica (Mpidr) e professore associato di Sociologia presso l'Università di Washington. Sarà altresì presente Juergen Mlynek, professore ordinario di fisica sperimentale all'Università “Humboldt” di Berlino e presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione Falling Walls. La discussione è moderata da Chiara Franceschini, professoressa di Storia dell'arte presso l'Università “Ludwig-Maximilian” di Monaco di Baviera. (segue) (Com)