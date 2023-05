Germania: conferenza “Research: an Engine to Promote Growth” all'ambasciata d'Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come evidenzia l'ambasciata italiana a Berlino, “la collaborazione scientifica tra Italia e Germania ha raggiunto livelli di eccezione, con oltre 750 accordi individuali in vigore tra università italiane e tedesche e una vasta e crescente comunità di studiosi italiani attivi nelle varie istituzioni di ricerca tedesche: oltre 3.800 ricercatori nelle università e 1.100 negli enti di ricerca, di cui molti in posizioni di vertice, inclusi quasi 300 professori universitari”. L'Italia è quindi il sesto Paese, con oltre novemila presenze, per provenienza di studenti stranieri in Germania. Tra i maggiori progetti multilaterali a partecipazione italiana con sede in questo Paese si segnalano l'Agenzia spaziale europea (Esa), l'Osservatorio meridionale europeo a Monaco (Eso), il Laboratorio europeo di biologia molecolare (Embl) con sedi a Heidelberg e Roma, lo European Xfel (European X-Ray Free-Electron Laser Facility) di Amburgo e le sedi del Centro curopeo di previsioni meteorologiche (Ecmwf) a Bonn e Bologna. Va poi ricordato il programma di finanziamenti Horizon 2020, nell'ambito del quale la Germania ha rappresentato il primo partner dell'Italia. (segue) (Com)