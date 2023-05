Germania: conferenza “Research: an Engine to Promote Growth” all'ambasciata d'Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A suggello di questo “rapporto intensissimo”, a ottobre del 2022 è stata quindi creata, sotto gli auspici dell'ambasciata d'Italia a Berlino, l'associazione “Sign - Scienziati italiani in Germania Network”, istituita anche per facilitare il trasferimento al sistema scientifico italiano di esperienze e pratiche elaborate in Germania e stimolare quindi un “brain re-gain” a favore del sistema Italia. Per l'ambasciatore d'Italia a Berlino, Armando Varricchio, “siamo di fronte a un momento estremamente propizio per rilanciare il ruolo della scienza in Europa”. Anche per questo motivo, l'Italia ha deciso di stanziare 6,9 miliardi di euro per la ricerca di base e applicata nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'ambasciatore Varricchio ha auspicato al riguardo come il flusso di ricercatori che dalla Germania scelgono l'Italia per l'attività scientifica possa tornare a crescere con decisione, come già si registrava prima del periodo della pandemia di Covid-19. Un fenomeno parte di un più ampio trend europeo al coordinamento in precise aree strategiche. Secondo l'ambasciatore Varricchio, “solo così sarà possibile fare fronte alle sfide poste dalla competizione globale ed evitare dispendiose duplicazioni che non possiamo più permetterci”. (Com)