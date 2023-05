Pnrr: Borghi (Azione-Iv), Stato assicuri ai Comuni risorse per mantenere opere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Comuni "non ce la faranno da soli a mantenere con la spesa corrente le strutture, come gli asili nido, costruite con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, che sono fondamentali. Lo Stato deve intervenire per assicurare che ci siano le risorse, perché altrimenti faremo tante piccole cattedrali nel deserto. E questo è accaduto perché è mancata la programmazione". Lo ha detto a "Tagadà", su La7, il senatore del gruppo Azione-Italia viva, Enrico Borghi. "Abbiamo impiantato il motore di una Ferrari su una carrozzeria che non funziona: quella uscita fuori dal titolo V della Costituzione riformato nel 2001, che ha prodotto una sovrapposizione di competenze e una ridondanza di burocrazia", ha spiegato il parlamentare. (Rin)