Olimpiadi 2026: Risanamento, sottoscritto l'atto di vendita del "Lotto Arena" con il gruppo Cts Eventim

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Risanamento S.p.A. comunica che la controllata Milano Santa Giulia S.p.A.ha sottoscritto l’atto di vendita del cosiddetto “Lotto Arena” (di seguito anche “Vendita”) con EVD Milan S.r.l. (di seguito anche “EVD”, congiuntamente con MSG, le “Parti”) – società appartenente al gruppo Cts Eventim quotato alla Borsa di Francoforte. Il Gruppo Cts Eventim rappresenta, a oggi, uno dei principali operatori internazionali nel campo dell'intrattenimento dal vivo, che gestisce alcune delle arene per eventi più rinomate in Europa, come l'arena Lanxess di Colonia, la KB Hallen di Copenaghen, il Waldbühne di Berlino e l'Eventim Apollo di Londra. La Vendita del Lotto Arena è stata stipulata in esecuzione dell’accordo vincolante, già noto al mercato, sottoscritto tra le medesime parti in data 3 agosto 2021 e concernente la realizzazione e la gestione dell’arena che potrà ospitare eventi sportivi e di intrattenimento di livello internazionale e nazionale, tra i quali, alcune competizioni olimpiche nel contesto delle Olimpiadi Invernali 2026 Milano-Cortina. Come noto, il corrispettivo della Vendita è pari a 20 milioni di euro, oltre IVA, il cui pagamento è disciplinato dall'accrodo, come segue: due milioni, da versarsi contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di Vendita, mediante liberazione del c.d. escrow costituito in data 3 agosto 2021; 9 milioni, da versarsi contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di Vendita; 9 milioni, da versarsi alla prima data tra il terzo anniversario della data di compravendita del lotto Arena e il collaudo finale dell’Arena. (Com)