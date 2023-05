Imprese: Bper, utile netto consolidato a 290,7 milioni di euro nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’utile netto consolidato di Bper Banca nel primo trimestre è pari a 290,7 milioni di euro. Lo rende noto il Consiglio di amministrazione di Bper Banca, che ha esaminato e approvato in data odierna i risultati individuali della Banca e consolidati di Gruppo al 31 marzo 2023. I ricavi “core” sono pari a 1.232,1 milioni di euro, in aumento del 13,1 per cento rispetto al quarto trimestre 2022 e del 49,0 per cento rispetto al primo trimestre 2022. Si registra una forte crescita del margine di interesse a 726 milioni di euro con una tenuta delle commissioni nette pari a 506,1 milioni di euro. Si registra una migliorata efficienza operativa e una solida posizione di capitale, mentre viene confermata la qualità del credito. (Rin)