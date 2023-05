Israele: Onu, coordinatore speciale pace in Medio Oriente condanna i bombardamenti su Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il processo di pace in Medio Oriente, Tor Wennesland, ha espresso la propria condanna per l'uccisione di civili nella Striscia di Gaza, provocata durante l’operazione "Shield and Arrow" (Scudo e freccia), di questa mattina, lanciata da Israele con l'obiettivo di colpire esponenti del movimento del Jihad islamico palestinese (Pij). Lo ha dichiarato il coordinatore speciale in una nota, dicendosi preoccupato “per gli ultimi sviluppi nella Striscia di Gaza”. I bombardamenti aerei israeliani sull'enclave, si legge nella dichiarazione, hanno provocato l’uccisione di 13 palestinesi, inclusi tre membri del Pij, un medico, cinque donne e quattro bambini, e più di 20 feriti. “È inaccettabile”, ha affermato Wennesland. “Esorto tutte le parti interessate a esercitare la massima moderazione e a evitare un'escalation. Rimango pienamente impegnato nel tentativo di evitare un conflitto più ampio con conseguenze devastanti per tutti”, ha concluso il coordinatore speciale. (segue) (Res)