Sudan: commissario Ue Varhelyi, rischio guerra totale sta crescendo esponenzialmente

- Il conflitto in corso in Sudan sta scuotendo le fondamenta del Paese e della regione. "Una situazione già disastrosa che sta diventando una catastrofe umanitaria e il rischio di una guerra totale sta crescendo esponenzialmente": lo ha detto il commissario europeo alle Politiche di vicinato e all'Allargamento, Oliver Varhelyi, in un intervento alla plenaria di Strasburgo nel corso di un dibattito sulla situazione in Sudan. "L'Ue condanna fermamente i combattimenti in corso tra le Forze rapide di supporto (Rsf) e le Forze armate sudanesi (Saf), dal 15 aprile a Khartum e nel resto del Paese. Deploriamo fortemente la perdita di vite umane e le violazioni del diritto internazionale. Finora, dall'inizio del conflitto, sono state uccise più di 500 persone e ferite 6000. Si tratta di cifre relative alla sola Khartoum. La situazione nella periferia, in particolare nel Darfur, è ancora più drammatica e fortemente sottovalutata", ha aggiunto Varhelyi. (segue) (Beb)