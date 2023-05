Sudan: commissario Ue Varhelyi, rischio guerra totale sta crescendo esponenzialmente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario Ue ha poi annunciato che la quasi totalità dei 1.700 cittadini europei nel Paese è stata ormai evacuata. "Continueremo a spingere per una soluzione politica, attraverso sforzi coordinati da parte di tutta la comunità internazionale. Sin dal primo giorno del conflitto, l'Ue ha mobilitato il suo intero apparato diplomatico. L'obiettivo a breve termine è quello di contribuire a stabilire un cessate il fuoco sostenibile, in modo da consentire ai civili di trovare sicurezza e agli attori umanitari di fornire assistenza salvavita. Stiamo lavorando insieme ai nostri partner per creare un'ampia coalizione, seguendo un approccio consolidato", ha aggiunto poi Varhelyi. "Non appena il contesto di sicurezza lo consentirà, saremo pronti a intervenire immediatamente, attraverso un approccio coordinato di Team Europe. Andare avanti sarà impegnativo dal punto di vista delle risorse: saranno necessari investimenti significativi nella logistica, nel coordinamento militare civile, nell'analisi della sicurezza e nella condivisione delle informazioni, anche all'interno dell'Onu, le Ong e la comunità diplomatica", ha spiegato. (segue) (Beb)