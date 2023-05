Sudan: commissario Ue Varhelyi, rischio guerra totale sta crescendo esponenzialmente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al di là degli attacchi ai civili e al nostro personale, la situazione è estremamente preoccupante e richiede la nostra massima attenzione. Il rischio di una guerra totale in questo Paese sta crescendo esponenzialmente. È fondamentale riportare il Sudan sulla via della pace e della stabilità e rispettare le aspirazioni del popolo sudanese per un futuro pacifico, stabile e democratico. Uno stretto coordinamento per unire e consolidare gli sforzi di mediazione è di fondamentale importanza. L'Ue ribadisce il suo fermo sostegno e la sua solidarietà al popolo sudanese, in particolare alle donne e ai giovani, che tre anni fa hanno guidato una rivoluzione pacifica. Le loro aspirazioni e richieste per un futuro migliore non saranno dimenticate", ha concluso Varhelyi. (Beb)