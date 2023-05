Lazio: Capolei (FI), malinteso su mia presenza a convegno Santa Marinella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mi hanno riportato in queste ore di banali polemiche per una mia partecipazione a un convegno organizzato a Santa Marinella dall’amico Bruno Ricci, per anni coordinatore di Forza Italia del Comune in questione. Ricordo che la mia appartenenza a FI, partito nel quale sono stato il primo degli eletti in Consiglio regionale con oltre ottomila preferenze, non è mai stata in discussione, e onde evitare interpretazioni errate ho comunicato all’amico Ricci che non prenderò parte all’incontro”. Lo scrive in una nota il consigliere regionale del Lazio di Forza Italia, Fabio Capolei.(Com)