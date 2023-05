Milano: R. La Russa, preoccupante persone armate al Ps del Niguarda, servono più militari e telecamere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'episodio avvenuto la notte del 6 maggio all'ospedale Niguarda, con l'irruzione di persone armate al Pronto soccorso," è vergognoso e preoccupante. Emerge con forza, ancora una volta, la necessità di aumentare la presenza degli uomini delle forze dell'ordine e dei militari nei pronto soccorso e di incrementare i sistemi di videosorveglianza nelle strutture sanitarie per tutelare non soltanto il personale sanitario ma anche i pazienti e i loro familiari. Il Prefetto ne prenda atto e agisca di conseguenza". Lo dichiara Romano La Russa, assessore regionale alla Sicurezza, commentando l'irruzione di persone armate, familiari di pazienti, al pronto soccorso del Niguarda. "Per quanto riguarda il potenziamento della videosorveglianza, si tratta di un impegno verso il quale ci stiamo muovendo come Regione Lombardia nonostante gli incomprensibili ostacoli che ci ha posto il Garante della privacy quando abbiamo proposto di dotare gli operatori di Areu di telecamere sui mezzi di soccorso – continua La Russa-. Resistenze che appaiono del tutto insensate: non si può rinunciare alla sicurezza, per di più nei pronto soccorso di un ospedale, in nome della privacy. Un uso delle telecamere adeguato e regolato normativamente può, infatti, conciliarsi senza criticità con il rispetto del diritto alla riservatezza. Ma chi l'ha detto che le telecamere siano in antitesi con la privacy? La sicurezza, lo ribadisco, rimane una priorità. Le aggressioni ai danni di medici, infermieri e operatori del sistema sanitario sono un fenomeno in aumento che va contrastato senza esitazione".(Com)