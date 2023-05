Imprese: Montani (Bper), risultati eccellenti, anticiperemo crescita ipotizzata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prosegue il trend positivo - sottolinea - relativo al processo di derisking della Banca che prevede una ulteriore cessione di crediti Utp per oltre 400 milioni di euro di valore lordo esigibile complessivo da perfezionarsi entro l’approvazione dei risultati del primo semestre dell’anno in corso consentendo così un’ulteriore contrazione dei crediti non performing. La solidità della Banca rimane elevata, con un Cet1 ratio fully phased proforma al 13,3 per cento ampiamente superiore all’attuale requisito minimo Srep dell’8,5 per cento, così come la posizione di liquidità che presenta indici regolamentari ben oltre le soglie minime previste. La Banca, nel percorso volto a creare una società più sostenibile, equa ed inclusiva, continua a rafforzare la propria leadership nella gestione delle tematiche Esg rispettando il grado di attuazione della leva Esg Infusion attraverso le progettualità avviate, allineate agli sfidanti obiettivi di Piano Industriale in termini di riduzione degli impatti ambientali, supporto ai clienti nella transizione ecologica con attenzione all’inclusione e alla gestione delle diversità. L’attuale contesto di mercato, caratterizzato da una perdurante incertezza geopolitica e da una persistenza dell’inflazione a livelli elevati, ci pone davanti a nuove sfide che la Banca saprà gestire efficacemente grazie ai progressi compiuti sul fronte della generazione dei ricavi, alla robusta posizione patrimoniale e di liquidità e alla solida qualità del credito. Consapevoli - conclude Montani - delle incertezze di un complesso quadro macroeconomico, affrontiamo il resto dell’anno in corso con fiducia, convinti che riusciremo a consolidare i livelli di redditività finora conseguiti a beneficio di tutti gli stakeholders, anticipando la traiettoria di crescita ipotizzata lo scorso anno nel Piano industriale 2022-2025”. (Rin)