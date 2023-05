Veneto: Zaia, plauso a sistema turistico per risultati raggiunti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati diffusi nel report della Fondazione Think Thank, che hanno riconosciuto il primato delle destinazioni balneari del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, sono “un riconoscimento che premia l'intera filiera, dall'accoglienza fino ai servizi, che creano valore e dimostrano di essere all'altezza di una domanda in continua evoluzione”. Lo ha detto Luca Zaia, presidente della Regione Veneto. "Con oltre il 35 per cento delle presenze turistiche di tutto il Veneto, con i suoi 120 chilometri di spiagge, la costa veneta contribuisce in maniera determinante alla crescita del comparto turistico regionale. Un comparto che – ha proseguito – cresce grazie anche alla visione di tutti gli operatori del sistema dell'accoglienza veneta, che grazie ai continui investimenti offrono un'esperienza di vacanza sempre più innovativa e sostenibile”. “Qualità che – ha concluso Zaia – sono determinanti per fidelizzare gli ospiti, competere con destinazioni internazionali e per rafforzare l'immagine del Veneto nel mondo". (Rev)