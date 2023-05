Roma: Baglio (Pd), spazio sufficiente per confronto su misure circolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vedo spazio e tempo per rimodulare le misure sulla limitazione alla circolazione nella Ztl Fascia verde. Il Campidoglio si è mosso con buon senso. Grazie al sindaco Gualtieri e all'assessore Patanè si è aperta una fase di confronto con la Regione Lazio e con il presidente Rocca. Lo dichiara la capogruppo del Pd in Campidoglio Valeria Baglio. "Sono convinta che questa apertura istituzionale sarà efficace, - aggiunge - anche perché deve tener conto di molti aspetti, da incentivi adeguati a chi intende cambiare auto alla salvaguardia delle fasce della popolazione più debole, considerando l'eccezionalità dell'estensione geografica della Capitale. Tenteremo ogni strada, consapevoli dell'importanza di misure a salvaguardia dell'ambiente che devono essere commisurate agli aspetti sociali su cui impattano". (Com)