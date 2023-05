Nato: Casini si congratula con Cesa per presidenza delegazione italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi complimento con Lorenzo Cesa per la prestigiosa elezione a presidente della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare della Nato. La sua limpida formazione atlantista ed europeista è una garanzia per tutti, maggioranza ed opposizione; in momenti difficili come questi, l'Occidente è chiamato a rinsaldare la sua identità e le Assemblee parlamentari possono dare un contributo fondamentale". Lo dice Pier Ferdinando Casini, in una nota. (Com)