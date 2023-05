Libano: Unifil, compito missione è anche assicurare assenza di armi nell’area

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I compiti della missione delle Nazioni Unite in Libano (Unifil) comprendono anche la necessità di garantire l'assenza di armi o missili nell’area di competenza. Lo ha annunciato il portavoce dell'Unifil, Andrea Tenenti, rispondendo a una domanda sulla situazione nel sud del Libano e sulle attività dell'Unifil. “Il mandato di Unifil include la prevenzione di attività ostili e il mantenimento della stabilità nel sud, anche attraverso il coordinamento con le Forze armate libanesi”, ha proseguito il portavoce, secondo il quale “sono in corso alcune attività per prevenire il lancio di missili”. “Ci occupiamo anche di pattugliare la nostra area di competenza. Queste sono attività regolari”, ha proseguito Tenenti, sottolineando che Unifil sta svolgendo il suo mandato. (segue) (Lib)