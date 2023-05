Libano: Unifil, compito missione è anche assicurare assenza di armi nell’area (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione Unifil è stata fondata nel 1978 e il suo mandato è stato ampliato con la risoluzione 1701 del 2006 dopo la guerra del 2006 tra Israele ed Hezbollah. Il suo mandato viene rinnovato ogni anno su richiesta del governo libanese. La missione ha il compito di monitorare la cessazione delle ostilità tra Libano e Israele e sostenere le autorità libanesi nel mantenere l'area a sud del fiume Litani libera da personale armato, armi o altri beni correlati non autorizzati. Inoltre, assiste il governo libanese (su sua richiesta) nella messa in sicurezza delle frontiere e di altri punti di ingresso per impedire l'ingresso non autorizzato di armi o materiale connesso. L'Unifil ha attualmente oltre 10.000 forze di pace militari provenienti da 48 Paesi che forniscono truppe, oltre a circa 800 membri del personale civile. Nella missione italiana in Libano denominata Leonte il contingente italiano è responsabile del settore ovest di Unifil in cui operano 3.800 caschi blu di 15 dei 46 Paesi contributori alla missione Onu e di cui fanno parte circa 1.000 militari italiani. (Lib)