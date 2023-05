Medio Oriente: forze Israele, quattro bambini e un civile russo uccisi in operazione a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) erano consapevoli dei "danni collaterali" dei bombardamenti aerei lanciati tra la notte e l'alba di questa mattina sulla Striscia di Gaza, che hanno portato all'uccisione di dieci civili, tra cui quattro bambini e un civile palestinese con passaporto russo. Lo ha riferito un portavoce delle Idf citato dal quotidiano israeliano "The Times of Israel", secondo cui, nonostante ciò, le Forze israeliane erano determinate a proseguire "l'operazione con professionalità e precisione dalle fasi di pianificazione fino alla sua esecuzione". Le Idf hanno confermato dell'uccisione di tre capi del movimento Jihad islamico, tra i quali Khalil al Bahtini, considerato il responsabile del lancio di razzi dalla Striscia di Gaza negli ultimi mesi; Jihad Ghannam, il segretario del consiglio militare delle Brigate al Quds (il braccio armato del movimento Jihad islamico) e Tariq Ezz el Din, uno degli organizzatori delle operazioni in Cisgiordania. Ognuno di loro era a casa con i propri familiari quando le loro abitazioni sono state colpite poco dopo le due del mattino. Nel corso del bombardamento contro la casa di Al Bahtini, ha perso la vita anche sua figlia di cinque anni, Hajar, rimasta uccisa insieme alla cugina Laila. Nell'attacco contro l'abitazione di Tariq Ezz el Din, sono rimasti uccisi i suoi figli di nove e i dieci anni, rispettivamente Ali e Mayar el Din. Nell'attacco contro Ghannam è stata uccisa anche sua moglie Wafa. A perdere la vita, inoltre, anche cinque civili che vivevano vicino o negli stessi edifici dei leader della Jihad islamica, mentre circa 20 persone sono rimaste ferite nei bombardamenti di Rafah, nella parte più a sud della Striscia di Gaza e Gaza City, secondo quanto riferito dal ministero della Salute palestinese. Tra le vittime si annovera poi un dentista di nazionalità russa, Jamal Khaswan, sua moglie Mirvat e il figlio Yousef mentre sua figlia Diala, di dieci anni, è sopravvissuta. La famiglia viveva nell'appartamento sottostante a quello di Tariq Ezz el Din, le cui sorelle, Dania ed Eman, rispettivamente di 19 e 14 anni, erano state uccise poche settimane prima del matrimonio di Dania. (segue) (Res)