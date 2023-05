Medio Oriente: forze Israele, quattro bambini e un civile russo uccisi in operazione a Gaza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cosiddetta Sala delle operazioni congiunte, alleanza militare che include Hamas, la Jihad islamica e varie fazioni palestinesi attive nella Striscia di Gaza, ha affermato che Israele e i suoi leader "pagheranno il prezzo" per i raid letali. L'Idf ha dichiarato che Al Bahtini era "ufficiale operativo senior" della Jihad islamica e che aveva stretto contatti con la leadership politica del gruppo. L’uomo aveva assunto la carica dopo che il suo predecessore era stato ucciso in un attacco lo scorso anno. Al Bahtini, 44 anni, viveva nella città di Gaza, aveva iniziato la sua attività nella Jihad islamica alla fine degli anni Novanta. Le Idf hanno affermato che, nel corso degli anni, il leader è stato coinvolto in attività terroristiche contro Israele, inclusi attentati suicidi, attacchi esplosivi e lancio di razzi e ha diretto attività terroristiche in Cisgiordania. Jihad Ghanaam, il segretario del consiglio militare delle Brigate al Quds, di 62 anni, viveva a Rafah, al confine con l'Egitto, e rappresentava un membro chiave per il trasferimento di denaro e armi tra la Jihad islamica e Hamas. Ghanem, uno dei "membri più anziani dell'organizzazione", aveva precedentemente ricoperto diversi incarichi chiave all'interno dell'organizzazione, tra cui quello di capo della Brigata di Gaza meridionale della Jihad islamica e segretario del Consiglio militare. Anche Tariq Ezz el Din, 49 anni, era stato coinvolto nel trasferimento di denaro tra Gaza e la Cisgiordania e per attività terroristiche. Originario della città di Arraba, in Cisgiordania, Tariq era stato precedentemente incarcerato in Israele per presunto coinvolgimento in attentati suicidi nei primi anni 2000. (Res)