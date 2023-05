Agroalimentare: Macfrut, edizione record per Pomodoro di Pachino Igp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi duemila porzioni di pasta al pomodoro servite e centinaia di visitatori allo stand del Consorzio Tutela della Igp Pomodoro di Pachino, presente alla 40ma edizione del Macfrut di Rimini in partnership con gran parte della filiera produttiva e con il supporto della Regione Sicilia. Una tre giorni a tutto ritmo, che ha visto, tra le altre iniziative, anche la consegna di una targa speciale al ministro Francesco Lollobrigida, i videomessaggi di auguri e sostegno al Consorzio da parte del vicepresidente del senato Gian Marco Centinaio, del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alessandro Morelli e del viceministro alle Imprese e Made in Italy Valentino Valentini, oltre alla prestigiosa presenza del sottosegretario al ministero degli Esteri e alla cooperazione Internazionale Maria Tripodi. Ospite anche il prof. Giorgio Calabrese, noto volto televisivo e tra i maggiori esperti mondiali in tema di dieta e nutrizione. Grande successo anche per i cooking show dello chef Alessandro Circiello, titolare della rubrica di cucina del programma di Rai1 Buongiorno Benessere, nonché portavoce della Federazione italiana cuochi, coadiuvato ai fornelli dallo chef siciliano Nicola Amendola in una maratona di piatti all'insegna dell'oro rosso di Pachino, in abbinamento alla mozzarella di Bufala Campana, alle succulente conserve di Campisi, al formaggio Ragusano Dop e ai vini di Pachino. (segue) (Com)