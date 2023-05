Agroalimentare: Macfrut, edizione record per Pomodoro di Pachino Igp (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un polo di attrazione per buyer e visitatori, ma anche per decine di giornalisti e telecamere delle maggiori testate nazionali, che si sono alternati nello spazio del Consorzio con interviste e servizi televisivi per i Tg Rai e Mediaset, per raccontare una delle eccellenze del Made in Italy tra le più famose al mondo, un prodotto unico che prende vita grazie ad un microclima ideale che si può ritrovare solo nell'area racchiusa tra i Comuni di Pachino, Portopalo di Capo Passero, Noto e Ispica, nella zona sud-orientale della Sicilia. "Voglio ringraziare tutti coloro che hanno creduto in questo progetto e che ci hanno offerto il loro fondamentale supporto – ha dichiarato il presidente Sebastiano Fortunato – primi fra tutti i dieci partner del Consorzio: Carton pack spa, Casa verde Italia srl, Europack srl, Fenix srl, Galigroup trasporti e Spedizioni srl, Ghelfi ondulati spa, Hm clause Italia spa, Lise etichette srl, Promec srl e United genetics Italia spa. Un grazie speciale alla Regione Sicilia, che da anni è al fianco del nostro Consorzio per portare avanti i programmi di valorizzazione e tutela del Pomodoro di Pachino Igp. E un grazie personale al Cda del Consorzio, al direttore Salvatore Chiaramida, ai soci tutti e allo staff organizzativo per il grandissimo lavoro svolto". (Com)