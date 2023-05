Imprese: Confcommercio Professioni, rafforzare norme per valorizzare associazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti alle donne e agli uomini di Agenzia Nova con l’auspicio che sia sempre attenta al territorio e al sistema imprenditoriale" Carlo Sangalli

Presidente di Confcommercio

24 luglio 2021

- C’è la necessità di rafforzare l’efficacia della legge 4/2013 e valorizzare adeguatamente le associazioni e le forme aggregative iscritte all’elenco del ministero delle Imprese e del Made in Italy. “È altresì importante avviare una riflessione sui criteri di rappresentatività delle stesse”. Così la presidente di Confcommercio Professioni, Anna Rita Fioroni, all’incontro di oggi organizzato con le forme aggregative di rappresentanza delle professioni legge 4/2013 dal sottosegretario al ministero delle Imprese e del Made in Italy, con delega per le professioni, Massimo Bitonci. “Inoltre - ha evidenziato Fioroni - è fondamentale riconoscere un maggior ruolo del Mimit con riferimento al monitoraggio da effettuare sulle associazioni iscritte all’elenco legge 4/2013.” Da ultimo la presidente di Confcommercio Professioni – riferisce una nota – ha messo in luce l’importanza di avere un quadro quanto più obiettivo della realtà delle professioni non organizzate, esercitate in forma di lavoro autonomo con partita iva. Una risposta potrebbe arrivare dall’iscrizione semplificata e non onerosa di questi professionisti alle Camere di Commercio territoriali. Infine, per l’accesso a procedure di gare o bandi pubblici, ha ribadito l’opportunità di dare rilievo al possesso da parte dei professionisti dell’attestazione di qualità rilasciata dall’associazione o di una certificazione Uni. L’incontro è stato anche l’occasione per ribadire la necessità di un’attenta valutazione dei parametri di compenso equo (da definire in base alla nuova legge) per le professioni non organizzate, che richiederà innanzitutto un’analisi condivisa. (Com)