Riforme: Silvestri (M5s), esistono criticità, ma da noi soluzioni diverse

- "Con Meloni abbiamo concordato sull'esigenza di avere un Paese stabile, ma non siamo d'accordo con le misure che ci ha proposto”. Lo ha dichiarato Francesco Silvestri, capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera, a “Metropolis” su Repubblica. “Noi – ha proseguito – non siamo d'accordo con le elezioni dirette del Presidente della Repubblica e del presidente del Consiglio, e non siamo d'accordo nemmeno su alcuni principi generali. Ad esempio sul tema delle autonomie, che per come è pensato indebolirebbe il Parlamento". (Rin)