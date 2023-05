Sicurezza: Borghi (Azione-Iv), adeguamento intelligence su base conoscenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le risposte, dal punto di vista dell'adeguamento dell'intelligence, che è fondamentale nella situazione in evoluzione che stiamo vivendo, rischiano di essere pregiudicate, perché anche tra i decisori c'è grande difficoltà di comprensione su quale sia la natura reale di un servizio così essenziale per la nostra Repubblica". Lo ha detto il senatore del gruppo Azione-Italia viva, Enrico Borghi, intervenendo ad una conferenza stampa nella sala Nassirya del Senato sul tema "Intelligence, sfide odierne e future", nella quale è stato presentato il volume "Studiare intelligence, fondamenti e trasversalità". "Mi sono capitati politici che pensavano che l'intelligence dovesse occuparsi dei rave party o della pubblica sicurezza. C'è il rischio di non cogliere l'indispensabile e naturale processo di evoluzione nel quadro attuale. A molti - ha spiegato Borghi - sfugge come il tema dei servizi di informazione debba attraversare materie diverse e situazioni che fino a ieri non si ritenevano possibili. Pensiamo alla sanità: a nessuno, prima del Covid, sarebbe mai venuto in mente di considerarla una tema di sicurezza nazionale. E lo stesso vale per tanti altri aspetti, che richiedono una autentica Strategia nazionale per la sicurezza". (Rin)