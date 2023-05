Usa: assistente segretaria Sison a Ginevra e a Roma dal 10 al 23 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assistente del segretario di Stato Usa per le organizzazioni internazionali, Michele Sison, partirà domani per un viaggio che la porterà a Ginevra e a Roma, fino al 23 maggio. La diplomatica statunitense andrà prima in Svizzera, dove parteciperà ad un evento sul clima e sulla mobilitá sostenibile organizzato dall’ambasciatore Usa presso i formati internazionali con sede a Ginevra, Bathsheba Crocker. La Sison si recherà poi a Roma, per incontrare la nuova direttrice del Programma alimentare mondiale, Cindy McCain. In Italia, la diplomatica statunitense incontrerà anche rappresentanti della Farnesina, del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, dell’Istituto Onu per la giustizia e i crimini interregionali, e dell’Organizzazione per lo sviluppo legale internazionale. (Was)