- Bielorussia: fonti stampa, Lukashenko rientra in anticipo da Mosca per motivi di salute - Il leader bielorusso, Aleksandr Lukashenko, è rientrato in anticipo nel suo Paese per motivi di salute dopo aver partecipato alla parata per la Giornata della vittoria a Mosca. E’ quanto ha riferito il settimanale di opposizione bielorusso “Nasa Niva”, secondo il quale Lukashenko avrebbe raggiunto l’aeroporto in ambulanza. Dopo la parata, Lukashenko non si è unito al presidente russo, Vladimir Putin, e agli altri capi di Stato presenti per un pranzo al Cremlino. “Nasa Niva” ha scritto che Lukashenko sarebbe arrivato a Mosca già malato. (segue) (Res)