- Spagna: da Corte costituzionale via libera definitivo a legge aborto del governo Zapatero - La Corte costituzionale spagnola (Tc) ha dato oggi il via libera definitivo alla legge sull'aborto approvata dal governo socialista di Jose Luis Rodriguez Zapatero nel 2010. La sentenza respinge il ricorso presentato dal Partito popolare (Pp), sancendo l'interruzione volontaria della gravidanza come un diritto della donna applicabile dalle amministrazioni pubbliche. Secondo fonti consultate dall'agenzia di stampa "Europa Press", la sentenza è stata sostenuta da una maggioranza di sette giudici (quelli del blocco progressista), contro quattro (quelli dell'ala conservatrice). Secondo le stesse fonti, l'aborto viene codificato non come nuovo diritto fondamentale, ma inquadrato nel diritto all'integrità personale e, in questo senso, nella libera autodeterminazione, seguendo la linea tracciata nella sentenza sulla legge sull'eutanasia. (segue) (Res)