- Ucraina: vicepremier per integrazione europea, ci aspettiamo di essere invitati nella Nato - L’Ucraina si aspetta di ricevere un invito politico per entrare a far parte della Nato durante il vertice in programma a Vilnius, in Lituania, l’11 e 12 luglio. Lo ha affermato la vicepremier per l’integrazione europea ed euroatlantica, Olga Stefanishyna, citata dall’agenzia di stampa “Rbc Ucraina”. Secondo la vicepremier di Kiev, non ci sono “ragioni oggettive” per non invitare il Paese nell’Alleanza atlantica. “Un invito politico è possibile e lo aspetteremo a Vilnius, speriamo che gli alleati siano pronti a discuterne”, ha detto Stefanishyna. (Res)