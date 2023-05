Italia-Tunisia: ambasciatore Saggio incontra ministro Telecomunicazioni, focus su collaborazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore d’Italia in Tunisia, Fabrizio Saggio, e il ministro delle Tecnologie e della comunicazione, Nizar ben Neji, si sono incontrati per discutere di “future forme di collaborazione tra i due Paesi”. Lo ha reso noto l’ambasciata d'Italia in Tunisia sulla propria pagina Facebook. In particolare, Saggio e Ben Neji hanno fatto riferimento al settore infrastrutturale e della sicurezza informatica, si legge nella nota. (Tut)