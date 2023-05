I fatti del giorno - America Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Usa-Messico: oggi videochiamata Biden-Lopez Obrador per discutere della crisi migratoria - Il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador terrà una videochiamata con l'omologo statunitense Joe Biden per discutere della crisi migratoria con il suo omologo statunitense Joe Biden prima della revoca delle restrizioni ai confini dell'era della pandemia questa settimana. Lo ha confermato lo stesso leader messicano parlando alla stampa, precisando che la videochiamata riguarderà i temi "migrazioni, fentanyl (il potente analgesico che usato come stupefacente è ritenuto causa della morte di decine di migliaia di persone negli Usa) e cooperazione allo sviluppo", ha detto Lopez Obrador. I due Paesi si preparano a una possibile ondata di migranti al loro confine condiviso. (segue) (Res)