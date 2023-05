I fatti del giorno - America Latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile-Paesi Bassi: primo ministro Rutte incontra Lula, focus su Ucraina - Il primo ministro dei Paesi Bassi, Mark Rutte, incontrerà nel pomeriggio di oggi il presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva in un incontro bilaterale presso il palazzo presidenziale di Planalto. Al centro dei colloqui, ha annunciato lo stesso Rutte in una conferenza stampa al termine del primo giorno di visita a San Paolo, ci sarà la guerra in Ucraina. "Dobbiamo aiutare l'Ucraina in questa lotta", ha detto, annunciando di voler "spiegare" a Lula perché la questione del sostegno all'Ucraina è "esistenziale" per i Paesi Bassi, per l'Europa e non solo, dal momento che l'invasione russa ha messo a rischio i valori occidentali. "Se Putin avrà successo in Ucraina, e non credo che lo farà, non finirà qui. Siamo preoccupati per la nostra sicurezza, ad Amsterdam, Berlino, Parigi e in Europa", ha affermato Rutte. (segue) (Res)