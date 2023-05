I fatti del giorno - America Latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: consigliere speciale Lula incontra Zelensky domani in Ucraina - Il consigliere speciale per la politica estera della presidenza del Brasile, Celso Amorim, incontrerà domani a Kiev il presidente dell'Ucraina, Volodomyr Zelensky. Obiettivo del viaggio è cercare di ricucire il rapporto con il Paese e distendere il clima con l'Unione europea e i leader dei principali Paesi del blocco dopo le polemiche sulla posizione ambigua del Brasile sul conflitto tra Ucraina e Russia. La missione dell'inviato del governo di Luiz Inacio Lula da Silva ha anche la funzione di mostrare equidistanza dai due paesi in guerra, dal momento che in un viaggio riservato e fuori dall'agenda ufficiale, Amorim aveva incontrato personalmente il presidente russo Vladmir Putin e i suoi più stretti collaboratori, il 29 e 30 marzo. L'incontro con Zelensky avviene molto dopo secondo Lula "solo perché il presidente Zelenshy non poteva riceverlo prima". (Res)