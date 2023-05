© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pakistan: proteste in diverse città dopo l’arresto di Khan - In diverse città pachistane sono scoppiate proteste per l’arresto di Imran Khan, presidente del Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti) ed ex primo ministro. Lo riferisce il quotidiano “Dawn”, secondo cui manifestanti si sono radunati davanti al quartier generale del Pti a Rawalpindi e hanno bloccato alcune strade di Karachi, Quetta, Lakki Marwat e Lahore. Il vicepresidente del Pti, Shah Mahmood Qureshi, in un messaggio video pubblicato su Twitter, ha fatto appello per una “protesta pacifica” in solidarietà con il leader e ha annunciato che il vertice del partito si riunirà a breve per decidere le prossime mosse. A Islamabad, dove Khan è stato arrestato, sono stati vietati i raduni ai sensi della Sezione 144 del Codice di procedura penale per prevenire incidenti. Lo stesso divieto è stato imposto nelle province del Punjab e del Belucistan. (segue) (Res)