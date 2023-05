© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India-Israele: incontro ministri Esteri, rafforzata cooperazione in materia di agricoltura e acqua - Il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmayam Jaishankar, e l’omologo d’Israele, Eli Cohen, in visita a Nuova Delhi, hanno avuto oggi “discussioni proficue e ad ampio raggio”. Lo ha riferito Jaishankar su Twitter, precisando che il colloquio ha riguardato i “principali pilastri” della partnership strategica bilaterale – agricoltura, acqua, difesa e sicurezza – con l’obiettivo di rafforzarla. “I nuovi accordi di oggi sull’acqua e l’agricoltura evidenziano le potenzialità per fare di più”, ha commentato il ministro indiano. Il confronto, inoltre, ha toccato la cooperazione nelle tecnologie e nell’innovazione, la connettività, il turismo, la finanza e la sanità. Secondo Jaishankar sono stati osservati progressi nella cooperazione I2U2 – il raggruppamento che oltre a India e Israele comprende Stati Uniti ed Emirati Arabi Uniti – e nei consessi multilaterali. Inoltre, sono state scambiate opinioni sulle rispettive regioni, sull’Ucraina e sull’Indo-Pacifico. Infine, è stato dato il via a un accordo sulla mobilità. (segue) (Res)