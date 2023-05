© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sri Lanka: Cina partecipa come osservatore a prima riunione dei creditori - La Cina ha partecipato come osservatore alla prima riunione dei creditori dello Sri Lanka, che si è svolta oggi in formato virtuale. Durante un punto stampa tenuto a margine dell'incontro, il viceministro delle Finanze del Giappone, Masato Kanda, ha espresso apprezzamento per la presenza di rappresentanti cinesi, auspicando la piena partecipazione di Pechino alle future sessioni di lavoro. Il lancio di una piattaforma comune per colloqui tra creditori sulla ristrutturazione del debito dello Sri Lanka è stato annunciato dal ministro delle Finanze del Giappone, Shunichi Suzuki, a Washington, il 13 aprile, con il contributo di Francia e India. I tre Paesi sperano di fare della piattaforma un modello per la soluzione dei problemi di indebitamento delle economie a medio reddito. "Essere in grado di lanciare questo processo negoziale riunendo un gruppo così ampio di creditori è un risultato storico", ha dichiarato il ministro, aggiungendo che "questo comitato è aperto a tutti i creditori". (Res)