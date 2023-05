Grecia: TikTok vuole creare un “centro elettorale” per le elezioni del 21 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La piattaforma social TikTok ha annunciato la disponibilità a creare un “centro elettorale ellenico” per le elezioni generali che si terranno in Grecia il 21 maggio. Lo riferisce il quotidiano “Kathimerini”. L’obiettivo di TikTok è quello di garantire ai cittadini greci un facile accesso alle informazioni pertinenti alla tornata elettorale. Il “centro elettorale ellenico” farebbe riferimento diretto ai siti ufficiali del ministero dell’Interno, fornendo allo stesso tempo un’etichetta pertinente agli account legati alle elezioni. A garantire un facile accesso al centro ci sarebbero poi gli hashtag elettorali appositi. Il capo delle relazioni governative di TikTok per l'Europa sudorientale e Israele, Giacomo Lev Mannheimer, ha sottolineato che l'accesso a informazioni valide è una parte importante della strategia generale della piattaforma social per combattere la disinformazione. “Proibiamo e rimuoviamo i contenuti che comportano disinformazione elettorale, promozione della violenza e altre violazioni delle norme, lavorando con verificatori di fatti affidabili”, ha spiegato Mannheimer, precisando che gli annunci politici sponsorizzati, come anche le raccolte fondi e la monetizzazione dei contenuti, non sono consentiti. (Gra)