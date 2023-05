Riforme: Gelmini (Azione-Iv), non sia “prendere o lasciare”, pronti a ragionare con maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema delle riforme “Azione vuole capire se c’è davvero la volontà della maggioranza di fare le riforme insieme, non deve essere un prendere o lasciare”. Lo ha dichiarato la senatrice di Azione-Italia viva, Mariastella Gelmini, in riferimento all'incontro di oggi tra le opposizioni e il governo sulle riforme istituzionali. “Noi sicuramente siamo pronti a ragionare, non abbiamo la posizione di un’opposizione ideologica, vogliamo entrare nel merito delle questioni. Siamo contrari al presidenzialismo e favorevoli al rafforzamento dei poteri del premier”, ha sottolineato Gelmini. (Rin)