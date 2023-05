Riforme: De Priamo (Fd'I), opposizione colga opportunità di modernizzare Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "L'invito del presidente del Consiglio Giorgia Meloni alle opposizioni ad un confronto sul tema delle riforme non è un atto formale, ma nasce dalla volontà di cercare un campo il più largo possibile per modernizzare l'assetto istituzionale dell'Italia, fermi restando i principi costituzionali intangibili. E' evidente che se la sinistra o le altre forze di opposizione si dovessero dimostrare aprioristicamente chiuse al dialogo sarebbe nostro dovere andare avanti anche in coerenza con il programma di governo che, punto per punto, stiamo portando avanti. A chi dice che parliamo di riforme per nascondere altre priorità ricordiamo, infatti, che il governo e la maggioranza stanno affrontando tutte le criticità; e le priorità e gli indicatori economici in risalita lo dimostrano. Anche le riforme rientrano tra gli aspetti prioritari in quanto avere istituzioni più operative e maggiormente rappresentative è una esigenza, irrisolta da decenni, alla quale vogliamo finalmente dare una risposta, speriamo con il contributo di tutte le forze politiche". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo.(Rin)