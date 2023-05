Coree: ambasciatore Seul in Italia, Pyongyang ha ultimato preparativi per test nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud ritiene che il Nord abbia ultimato i preparativi per il suo settimo test nucleare, che potrebbe avvenire "in qualsiasi momento". Lo ha dichiarato l'ambasciatore della Corea del Sud in Italia, Lee Seong-ho, durante un'audizione informale tenuta oggi presso la Camera dei deputati, in cui ha illustrato la situazione interna alla Corea del Nord, lo stato dei diritti umani nel Paese e l'approccio adottato dal governo di Seul nei confronti di Pyongyang. "La Corea del Nord ha adottato la dottrina nucleare più aggressiva e arbitraria al mondo, e abbiamo ragione di credere che il Paese abbia ultimato i preparativi per il settimo test nucleare, che potrebbe avvenire in qualsiasi momento", ha affermato l'ambasciatore. Le cause delle "continue e gravi provocazioni" lanciate da Pyongyang nella Penisola sono riconducibili alla sua situazione interna, caratterizzata da una "forte carestia e da una grave crisi economica", ha dichiarato Lee, osservando come Pyongyang stia aumentando le importazioni di derrate alimentari dalla Russia e dalla Cina per prevenire la mortalità derivante dalla carestia. (segue) (Res)