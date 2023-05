Coree: ambasciatore Seul in Italia, Pyongyang ha ultimato preparativi per test nucleare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ossessione per lo sviluppo di missili sta trascinando la Corea del Nord in un circolo vizioso, che peggiora la crisi economica e ne aumenta l'isolamento", ha evidenziato l'ambasciatore, secondo cui Pyongyang sta cercando di "reindirizzare l'ostilità del suo popolo verso l'esterno" aumentando il livello della minaccia contro i Paesi confinanti. "Il regime accusa la Corea del Sud e gli Stati Uniti per i suoi fallimenti, e critica Seul e il Giappone per il miglioramento delle relazioni bilaterali. Sta inoltre rafforzando il controllo sulla società e, con il pretesto di prevenire il Covid-19, ha aumentato la sorveglianza sulla popolazione". (segue) (Res)